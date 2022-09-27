За хорошее поведение Ефремов может скоро выйти на свободу, но друзья обеспокоены его будущим

Высока вероятность, что актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, через год освободится. Уменьшить срок ему могут за примерное поведение.

Информация стала известна от одного из близких друзей артиста. Михаил Олегович находится в колонии, он был осужден на 7,5 лет за ДТП, случившееся по его вине.

В то время актер слишком много пил и за рулем оказался в нетрезвом виде.

У начальства колонии претензий к осужденному нет, он отличается примерным поведением. За это его могут досрочно освободить уже в следующем году.

Тем более, в судьбе актера принимают участие хорошие адвокаты.

Однако друзья и близкие Ефремова сильно обеспокоены: не будет ли у актера психологического срыва из-за профессиональной невостребованности после выхода на свободу.