Сексологи уверены: эротические видео могут вызывать у женщин фригидность

Мужчинам фильмы для взрослых могут пойти на пользу, и сексологи советуют им посмотреть парочку-другую перед предстоящим интимом. С женщинами все сложнее, такие ролики могут вызвать у них обратную реакцию.

Даже у страстных дам может развиться фригидность при частом просмотре эротических видео. Об этом предупреждают сексологи.

Отрицательное влияние на женское либидо связано с развитием у женщин неуверенности в себе и комплекса неполноценности.

Дамы невольно сравнивают себя с героинями фильмов для взрослых и находят у себя массу недостатков. Это приводит к закомплексованности и зажатости.

Идеальные формы и особенные навыки профессиональных актрис подчеркивают несовершенство обычных женщин.

Они начинают избегать интимной близости, а потом и вовсе испытывают отвращение к постельному общению с партнером.