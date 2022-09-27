Сексологи уверены: эротические видео могут вызывать у женщин фригидность
Мужчинам фильмы для взрослых могут пойти на пользу, и сексологи советуют им посмотреть парочку-другую перед предстоящим интимом. С женщинами все сложнее, такие ролики могут вызвать у них обратную реакцию.
Даже у страстных дам может развиться фригидность при частом просмотре эротических видео. Об этом предупреждают сексологи.
Отрицательное влияние на женское либидо связано с развитием у женщин неуверенности в себе и комплекса неполноценности.
Дамы невольно сравнивают себя с героинями фильмов для взрослых и находят у себя массу недостатков. Это приводит к закомплексованности и зажатости.
Идеальные формы и особенные навыки профессиональных актрис подчеркивают несовершенство обычных женщин.
Они начинают избегать интимной близости, а потом и вовсе испытывают отвращение к постельному общению с партнером.
Опубликовано: Храмова Оксана
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