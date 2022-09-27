Опытные дачники посоветовали не выбрасывать червивые грибы, они могут повысить урожайность огородов

От даров леса можно получить двойную пользу: использовать их в кулинарии, а отходами грибов подкормить участок.

Грибы – источник нужного растениям азота, их также можно использовать в деле борьбы с инфекциями. Кроме того, лесные грибы улучшают почву и служат подкормкой для растений.

Как правильно использовать грибы на огороде? Не выбрасывать очистки и отбракованные грибы - так же, как и червивые экземпляры.

Из собранных таким образом отходов сделать раствор. Для этого взять около 4 кг предварительно измельченной грибной массы на 30 л воды. Залить и дать пару часов настояться.

Полить огород равномерно - из расчета 10 л на 3 кв. м. В принципе, измельченные грибы можно и в произвольном порядке рассыпать по грядкам.

Такая подкормка насытит почву азотом. Кроме того, грибы содержат хитин, являющийся отличной подкормкой для триходермы, которая нужна для здоровья растений.