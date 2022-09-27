Как правильно подготовить пленку из целлофана на хранение, чтобы ее можно было использовать и в следующем году
Подходящий к концу дачный сезон ставит перед каждым дачником вопрос как правильно сохранить укрывочный материал, чтобы он сгодился и на следующий сезон.
Целлофановая пленка есть материал пригодный для использования в течение нескольких лет, но при условии правильной подготовки к зимнему хранению А это подготовка включает в себя 3 важных этапа.
Очистка и уборка от мусора первый из этапов, она проводится руками, когда пленка еще находится на парнике или теплице.
Второй этап является важнейшим, это стирка пленки. Для процесса нужно развести в теплой воде средство для мытья посуды или растворить хозяйственное мыло, а затем хорошенько промыть целлофан сперва изнутри, а после снаружи теплицы.
Особенно тщательно следует смывать места скопившихся загрязнений. После помывки пленку необходимо сполоснуть из шланга и воды тут жалеть не стоит. После высыхания пленку очень осторожно следует снять с теплицы.
После снятия целлофан следует обеззаразить 5% раствором медного купороса, просушить, свернуть в рулон, обернуть тканью и разместить в подсобном помещении на зимний период.
Опубликовано: Staalker
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