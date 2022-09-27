В Швеции сообщили об утечки газа в Балтийском море

Морское управление Швеции сообщила об утечки газа на газопроводе «Северный поток», расположенный в Балтийском море.

Морское управление Швеции обнаружила утечки газа на газопроводе "Северный поток" неподалёку от берегов Дании и Швеции. Утечки были установлены после идентичного происшествия на газопроводе "Северный поток-2", пишет издание Рейтер.

"На "Северном потоке - 1" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу", - сообщается в послании представителя Шведской морской администрации.

В свою очередь министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен отмечает, что власти королевства призвали повысить готовность энергетического сектора страны, в связи с утечками на газопроводах вблизи своей морской территории.

Ранее уже сообщалось об утечках на одной из ниток "Северного потока - 2". В понедельник, 26 сентября, произошло ЧП в территориальных водах Дании рядом с островом Борнхольм. Инцидент сопровождался резким падением давления. Причины пока неизвестны. Идет расследование, - уточнили в своём послании представители компания Nord Stream 2 Ag.