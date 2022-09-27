Михайлов объявил об отмене концерта в Люберцах из-за объявления частичной мобилизации
Известный исполнитель Стас Михайлов объяснил отмену своего выступления в Люберцах "непростыми временами".
Популярный исполнитель Стас Михайлов сообщил о том, что его ближайший концерт в Люберцах не состоится. Проведение развлекательного мероприятия в наступившие "непростые времена" артист считает неуместным.
В своих социальных сетях звезда сцены обратился к поклонникам: "На концертах я всегда старался дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством. Но сейчас другая реальность и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно".
Михайлов убеждён, что вернется к привычному формату выступлений: "Время развлечений еще впереди".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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