Михайлов объявил об отмене концерта в Люберцах из-за объявления частичной мобилизации

Известный исполнитель Стас Михайлов объяснил отмену своего выступления в Люберцах "непростыми временами".

Популярный исполнитель Стас Михайлов сообщил о том, что его ближайший концерт в Люберцах не состоится. Проведение развлекательного мероприятия в наступившие "непростые времена" артист считает неуместным.

В своих социальных сетях звезда сцены обратился к поклонникам: "На концертах я всегда старался дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством. Но сейчас другая реальность и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно".

Михайлов убеждён, что вернется к привычному формату выступлений: "Время развлечений еще впереди".