Американцы столкнули зонд с астероидом, чтобы в дальнейшем защитить Землю от катастрофы

Столкновение проводилось в тестовом режиме. Эксперимент был необходим для испытания технологии противоастероидной защиты Земли. Тестирование прошло успешно.

Видео, где зафиксирована встреча астероида Диморфа и аппарата DART, можно посмотреть в Ютубе на официальном канале NASA. Миссия DART началась в ноябре 2021 года.

Маленький космический аппарат был направлен по траектории сближения с околоземным астероидом Дидим диаметром 780 м и вращающимся вокруг него Диморфом с диаметром поменьше - 160 м.

В итоге 27 сентября на расстоянии 10,9 млн км от Земли в 2:15 по МСК столкнулись два объекта - аппарат DART весом 550 кг и меньший из двух астероидов - Диморф.

Предстоящая задача астрономов - выяснить степень повреждения небесного тела и определить, как изменилась траектория вращения Диморфа вокруг Дидима после столкновения с зондом DART.

От результатов исследований зависит безопасность Земли в будущем.