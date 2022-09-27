Американцы столкнули зонд с астероидом, чтобы в дальнейшем защитить Землю от катастрофы
Столкновение проводилось в тестовом режиме. Эксперимент был необходим для испытания технологии противоастероидной защиты Земли. Тестирование прошло успешно.
Видео, где зафиксирована встреча астероида Диморфа и аппарата DART, можно посмотреть в Ютубе на официальном канале NASA. Миссия DART началась в ноябре 2021 года.
Маленький космический аппарат был направлен по траектории сближения с околоземным астероидом Дидим диаметром 780 м и вращающимся вокруг него Диморфом с диаметром поменьше - 160 м.
В итоге 27 сентября на расстоянии 10,9 млн км от Земли в 2:15 по МСК столкнулись два объекта - аппарат DART весом 550 кг и меньший из двух астероидов - Диморф.
Предстоящая задача астрономов - выяснить степень повреждения небесного тела и определить, как изменилась траектория вращения Диморфа вокруг Дидима после столкновения с зондом DART.
От результатов исследований зависит безопасность Земли в будущем.
Опубликовано: Храмова Оксана
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