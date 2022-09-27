Лобода осталась без выступлений, запросив гонорар за свадьбу на Мальдивах в 250 000 евро
Певица Светлана Лобода слывёт очень "жадной" артисткой. Гонорары, которые звезда сцены просит за свои концерты не входят ни в какие рамки.
Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в шоу-бизнесе.
Слухи о жадности знаменитости уже превратились в легенды, но певицу не остановить. До пандемии за 1 концерт она брала до 10 000 000 российских рублей.
Заселяясь в гостиницу, та требовала 6 больших полотенец, 2 новых прямо электрочайника и 6 пар носков.
Времена изменились. За рубежом знаменитость встретили холодно, что не могло не отразиться на финансовом положении Светланы.
Директор концертного агентства "RocketBooking" Антон Добрин поведал о недавней неприятной ситуации, произошедшей с певицей.
"В свое время Светлана Лобода очень высоко подняла планку. У меня был случай, когда заказчик хотел видеть ее на своей свадьбе на Мальдивах.
В итоге артистка запросила 250 тысяч евро за выступление и два чартера из Киева и Москвы, чтобы добавить всех ее артистов. Это очень много, в итоге заказчики отказались".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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