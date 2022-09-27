Дачные эксперты поделились рецептом быстрого и эффективного компоста

Процесс можно ускорить, если пролить компостную кучу мочевиной, хлористым либо сернокислым калием или зелеными растворами.

Обычно компост созревает в течение года-полутора, но этот период можно ускорить. Заложить для него основу можно в любом месте, но лучше выбрать солнечное.

Для того, чтобы ускорить созревание компоста, нужно полить кучу раствором с триходермой. Либо - составом из 300 гр.дрожжей, 100 гр. сахара, растворенными в ведре воды.

Можно использовать готовые микробиологические ускорители созревания компоста. Но, чтобы компост принес пользу, нужно знать, что туда можно класть, а что - нельзя.

К примеру, можно добавлять разные растительные остатки, но - не больные, не порченые. Ни в коем случае нельзя добавлять стекло, проволоку, полиэтилен, отходы щелочей, краску, черепки. Газеты добавлять в компост можно, но - в размоченном виде, а глянцевые журналы - нет, они плохо разлагаются.

Как известно, удобрения заметно ускоряют компостирование целлюлозных остатков, особенно - мочевина, хлористый калий, сернокислый калий. Удобрения добавляют из расчета 100 гр.на 10 л воды, и таким раствором проливается компост.

Если таких удобрений нет, можно применить зеленую бродиловку ( к примеру, приготовить настой крапивы, пижмы, полыни, хвоща). Заполнить ими бочку, залить водой. И, как только на поверхности появится пена, можно пролить компостную кучу, перед этим разбавить его наполовину с водой.