Гузеева отсудила 2 000 000 рублей у фирмы, которая обставляла её квартиру мебелью

Лариса Гузеева подала в суд на компанию, которая обставляла её квартиру мебелью. С фирмы взыскали 2 000 000 российских рублей в пользу артистки.

Ведущая отечественного телевидения Лариса Гузеева вместе с мужем подала иск в суд к производителю мебели, обставлявшему новую квартиру супругов.

Знаменитость осталась недовольна качеством выполненных работ и потребовала от компании вернуть ей потраченные средства.

Издание "StarHit" сообщает, что Останкинский суд удовлетворил иск знаменитости к мебельной студии Елены Лебедевой. Сначала пара требовала вернуть 8 000 000 рублей, но позже сумма стала гораздо меньше.

В пресс-службе судебной инстанции сообщили: "Принято решение взыскать в пользу Гузеевой Л. А. и Бухарова И. О. два миллиона и госпошлину в размере 12 050 рублей".