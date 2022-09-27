Жерар Пике и Шакира после раставания встретились вновь на матче сына

Бывшие возлюбленные сидели на расстоянии нескольких метров и не контактировали, каждый из них пришел со своей мамой.

Футболист Жерар Пике и певица Шакира после скандального расставания не поддерживают отношений. Но недавно они опять встретились на бейсбольном матче девятилетнего сына Милана, сообщает Сплетник.ру.

Как пишет издание TMZ Sport, бывшие возлюбленные сидели на расстоянии нескольких метров и не контактировали. Шакира пришла на игру вместе с мамой и несколькими друзьями. Пике тоже сопровождала его мать.

Певица и спортсмен объявили о своем расставании в нынешнем году. Поводом стали постоянные измены Пике. Однако мирно расстаться не получилось. После разрыва Шакира потребовала единоличной опеки над сыновьями, с которыми хочет жить в США.

Пике готов согласиться с этим при условии, что Шакира будет ежегодно оплачивать ему 5 перелетов первым классом до США.

Вторым поводом для конфликта стал роман футболиста с сотрудницей его компании. Он несколько раз появился на публике с Кларой Чиа, хотя перед расставанием пара договорилась в течение года не выходить в свет с новыми возлюбленными.

Шакира и Пике вместе были 11 лет, но в официальном в браке не состояли. У пары родились двое сыновей: 9-летний Милан и 7-летний Саша.