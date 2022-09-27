Казахстан будут выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян

Власти Казахстана будут выдавать России разыскиваемых за уклонения от мобилизации граждан.

Власти Казахстана приняли решение выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян в случае объявления их в розыск. Такое заявление сделало МВД страны, сообщает Lenta.ru.

По словам министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова, стран имеет "договорные отношения по оказанию правовой помощи" с Российской Федерацией, а также сотрудничает с РФ в области экстрадиции и выдачи преступников.

Министр подчеркнул, что главным принципом, которым необходимо руководствоваться в подобных ситуациях, - "уголовно наказуемое деяние".

Помимо этого Ахметжанов добавил, что в случаи объявления гражданина в розыск, Казахская сторона обязана установить и выдать данного гражданина в порядке экстрадиции на родину. Это положение работает и в отношении тех, кто уклоняется от частичной мобилизации.

Ранее, на фоне введения частичной мобилизации, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил обсудить с Москвой порядок прибытия российских граждан в республику. Также президент республики призвал местные власти "заботиться" о приезжих гражданах.

По информации МВД Казахстана, с 21 сентября в республику въехало около 98 тысяч россиян. В свою очередь, выехало из Казахстана 64 тысячи граждан РФ.