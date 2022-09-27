Эффективная обработка сада осенью против заболеваний и вредителей

Осень в саду подразумевает не только уборку урожая, но и подготовку деревьев и кустарников к успешной зимовке. Именно эти действия и определяют, удастся ли полакомиться в следующем году.

В качестве необходимой обработки деревьев и кустов в саду нужно опрыскать их фунгицидами и инсектецидами, перекопать почву с параллельным внесением удобрений, провести защиту растений от грызунов.

Чтобы защитить деревья от вредителей, следует снять старую кору, где любят прятаться на зиму насекомые, мхи и лишайники. Садовым варом замазываются раны в коре, и проводится побелка растений с добавлением медного купороса.

Защита от грызунов проводится путем обвязывания стволов металлической сеткой и еловым лапником. Можно использовать рубероид или разрезанные пластиковые бутылки.

От гнили и болезней садовые растения прекрасно защищает обработка бордосской жидкостью, против пятнистости и парши поможет опрыскивание мочевиной.

Перед перекопкой следует убрать все листья, в них могут обитать вредители, а затем нужно вскопать всю землю на глубину 15-20 см. В качестве удобрений следует вносить навоз, суперфосфат и калийную соль.