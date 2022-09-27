Через пару месяцев англичанам представят новые деньги с изображением короля Карла III

Увидеть новые банкноты жители Великобритании смогут уже в ближайшее время. Однако в обращение их пустят примерно в 2024 году.

Одновременно с новыми купюрами будут в ходу и старые, на которых напечатан портрет Елизаветы II. Убирать из обращения "елизаветинские" деньги будут только при их повреждении.

Когда изымут старые банкноты полностью, пока не известно.

Новые купюры с Карлом III войдут в обращение и в странах, для которых формальным главой числится по-прежнему монарх Великобритании: в Австралии, Канаде, Ямайке, Новой Зеландии и других государствах.

Банк Англии: