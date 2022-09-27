Через пару месяцев англичанам представят новые деньги с изображением короля Карла III
Увидеть новые банкноты жители Великобритании смогут уже в ближайшее время. Однако в обращение их пустят примерно в 2024 году.
Одновременно с новыми купюрами будут в ходу и старые, на которых напечатан портрет Елизаветы II. Убирать из обращения "елизаветинские" деньги будут только при их повреждении.
Когда изымут старые банкноты полностью, пока не известно.
Новые купюры с Карлом III войдут в обращение и в странах, для которых формальным главой числится по-прежнему монарх Великобритании: в Австралии, Канаде, Ямайке, Новой Зеландии и других государствах.
Банк Англии:
"Портрет Его Величества появится на существующих дизайнах всех четырех банкнот из полимера (5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов)»
Опубликовано: Храмова Оксана
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