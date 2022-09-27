Режиссер Павел Чухрай в знак протеста покинул пост главы оскаровского комитета

Он возмутился, что решение было принято в одностороннем порядке, через "голову оскаровской комиссии", которую об этом даже не уведомили.

Режиссер Павел Чухрай покинул пост руководителя Российского оскаровского комитета после отказа Киноакадемии РФ выдвигать фильм от России на премию "Оскар" в 2022 году, сообщает ТАСС.

Ранее сайт Национальной киноакадемии России опубликовал заявление, где говорилось, что "президиум Киноакадемии РФ принял решение не выдвигать в 2022-м году фильм на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии".

Павел Чухрай в своем послании членам Российского оскаровского комитета заявил, что это решение принято "в одностороннем порядке", через "голову оскаровской комиссии". Он отметил, что при этом с членами организации никто не только не посоветовался, но и "не сочли нужным уведомить об этом решении".

Вместе с Павлом Чухраем комитет покидает и режиссер Николай Досталь.

Режиссер Павел Чухрай, известный по таким кинофильмам, как "Вор", "Русская игра", "Клетка для канареек", "Водитель для Веры" и другим, возглавил оскаровский комитет РФ в 2021 году.

По данным источника ТАСС, в список кинолент, которые могли бы претендовать на выдвижение на премию "Оскар" от России, в нынешнем году вошли 122 картины.