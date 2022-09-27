Шахназаров открыл глаза Пугачёвой на то, как её помнят в России

Блогер и писатель Михаил Шахназаров обратился к Алле Пугачёвой, заявив, что многие не помнят уже её песен.

Исполнительница Алла Пугачева переоценила свою роль для России и соотечественников. Писатель и журналист Михаил Шахназаров напомнил, что большинство в стране даже песен её не помнит.

Шахназаров считает, что артистка "слилась в пустоту" после скандала с требованием признать ее иноагентом.

Имеется информация, что якобы 73-летняя звезда сцены договорилась с властями государство о том, что ей дают возможность продать имущество и эмигрировать, но за это знаменитость должна помалкивать.

Отсутствие политических заявлений от Аллы Борисовны - гарантия того, что и ее супруга Максима Галкина трогать не будут, включая заведения административных и уголовных дел.

Шахназаров убеждён, что певица переоценила свою значимость для РФ.

Блогер, смеясь, заметил в своём Ютуб-шоу "Полный абзац": "Да, Пугачева была символом для многих. Но, на мой взгляд, это символ 1970-х, 1980-х годов. Когда вышла ее последняя песня?

Она, не будучи ни Эдит Пиаф, ни Джуди Гарленд, подумала, что "Арлекино" будут помнить вечно. Да, будут, но не песню, а персонажа".