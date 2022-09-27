Еврокомиссия планирует ввести санкции против наблюдателей на референдумах
Европейская комиссия может ввести санкции против наблюдателей из стран ЕС на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Представитель Европейской комиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе обозначил официальную позицию ЕС, согласно которому наблюдение за проведением референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях считается грубым нарушением. По это причине в отношении граждан стран Евросоюза, принявших участие в наблюдательном процессе, могут быть применены санкции.
"Любую поддержку этих референдумов ЕС считает незаконной", — заявил дипломат.
Петер Стано подчеркнул, что каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно, с учетом степени участия гражданина ЕС в противозаконных действиях.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британец расстался с беженкой из Украины и вызвал на неё полицию
Nord Stream: сроки восстановления «Северного потока» определить невозможно
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
Die Welt: в Германии сомневаются в случайности аварии на «Северном потоке-2»
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии