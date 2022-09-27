Еврокомиссия планирует ввести санкции против наблюдателей на референдумах

Европейская комиссия может ввести санкции против наблюдателей из стран ЕС на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе обозначил официальную позицию ЕС, согласно которому наблюдение за проведением референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях считается грубым нарушением. По это причине в отношении граждан стран Евросоюза, принявших участие в наблюдательном процессе, могут быть применены санкции.

"Любую поддержку этих референдумов ЕС считает незаконной", — заявил дипломат.

Петер Стано подчеркнул, что каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно, с учетом степени участия гражданина ЕС в противозаконных действиях.