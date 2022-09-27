Российская армия уничтожила центр управления ударными беспилотниками «Байрактар»

Российская армия уничтожила станцию управления беспилотными ударными летательными аппаратами «Байрактар».

Министерство обороны России в очередной сводке сообщило об уничтожении центра управления беспилотными летательными аппаратами "Байрактар", турецкого производства.

Кроме того, ВКС в воздушном бою уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 в Херсонской области. Подразделения противовоздушной обороны перехватили ракету тактического комплекса Точка-У и 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в ДНР.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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