Калягина доставили в больницу в срочном порядке из-за проблем с сердцем
Известного российского актёра Александра Калягина госпитализировали. У артиста наблюдаются серьёзные проблемы в работе сердца.
В настоящее время 80-летний Александр Калягин пребывает в московском кардиоцентре - его госпитализировали в учреждение здравоохранения на днях.
Создатель и худрук столичного театра "Et Cetera" угодил в отделение хирургического лечения интерактивной патологии. Врачи изо всех сил стараются вылечить сердечную недостаточность, которая мешает актеру полноценно жить долгие годы, но ситуация осложняется рядом хронических болезней известной личности.
О состоянии Александра Александровича не известно. Раньше он отказывался отвечать на вопросы представителей СМИ относительно своего здоровья.
На первом месте у театрального и кинодеятеля семья и работа, по этой причине о болячках тот старается даже не думать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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