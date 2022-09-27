Калягина доставили в больницу в срочном порядке из-за проблем с сердцем

Известного российского актёра Александра Калягина госпитализировали. У артиста наблюдаются серьёзные проблемы в работе сердца.

В настоящее время 80-летний Александр Калягин пребывает в московском кардиоцентре - его госпитализировали в учреждение здравоохранения на днях.

Создатель и худрук столичного театра "Et Cetera" угодил в отделение хирургического лечения интерактивной патологии. Врачи изо всех сил стараются вылечить сердечную недостаточность, которая мешает актеру полноценно жить долгие годы, но ситуация осложняется рядом хронических болезней известной личности.

О состоянии Александра Александровича не известно. Раньше он отказывался отвечать на вопросы представителей СМИ относительно своего здоровья.

На первом месте у театрального и кинодеятеля семья и работа, по этой причине о болячках тот старается даже не думать.