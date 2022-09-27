Актер и режиссер Александр Калягин попал в больницу

У 80-летнего основателя и худрука московского театра Et Cetera есть проблемы с сердцем.

80-летний Александр Калягин находится в больнице, в отделении хирургического лечения интерактивной патологии, сообщает Рамблер.

Сердечная недостаточность беспокоит актера долгие годы, ситуацию к тому же осложняет ряд хронических заболеваний мэтра.

Ранее, в 2019 году СМИ писали о госпитализации артиста с нарушением сердечного ритма, но он тогда это опроверг.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он рассказал, что пришел в больницу сам - на обследование.

«Мы тут хохочем. Вы что, ребятки! Вы обалдели? Напротив сидит мой лечащий врач, мы хохочем просто. Все нормально, мои родные, успокойтесь. Все уже мне звонят. Спасибо за внимание, конечно, но это уже перебор", - заявил тогда актер.