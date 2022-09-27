ФСБ задержала вербовщика «Исламского государства» в Московской области

Дочь Моники Белуччи Дева Кассель назвала русских женщин самыми красивыми в мире

Дева Кассель - старшая дочь актёров Моники Белуччи и Венсана Касселя, утверждает, что русские женщины всегда выгодно отличались своей внешностью среди представительниц других национальностей.

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