ФСБ задержала вербовщика «Исламского государства» в Московской области

Федеральная служба безопасности России задержала вербовщика «Исламского государства», действовавшего в Москве и Воронеже.

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании вербовщика радикальной группировки «Исламского государства». Подозреваемый действовал в Москве и Воронеже.

"Мужчина задержан на строительном объекте в Подмосковье. Проводятся следственные действия", — сообщает ФСБ.

24-летний уроженец одного из государств Центральной Азии распространял исламистские террористические идеи среди земляков.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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