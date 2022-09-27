ФСБ задержала вербовщика «Исламского государства» в Московской области
Федеральная служба безопасности России задержала вербовщика «Исламского государства», действовавшего в Москве и Воронеже.
Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании вербовщика радикальной группировки «Исламского государства». Подозреваемый действовал в Москве и Воронеже.
"Мужчина задержан на строительном объекте в Подмосковье. Проводятся следственные действия", — сообщает ФСБ.
24-летний уроженец одного из государств Центральной Азии распространял исламистские террористические идеи среди земляков.
Опубликовано: Максим Алексеев
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