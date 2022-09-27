Япония обвинила Россию в нарушении дипломатических отношений из-за задержания консула

МИД Японии потребовало от России официальных извинений за задержку своего консула во Владивостоке.

Abema News сообщает, что российский посол в Токио Михаил Галузин был вызван в МИД Японии, где от него потребовали официальных извинений за инцидент, связанный с задержанием во Владивостоке консула Мотоки Тацунори. Дипломат собирал сведения об отношениях России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Мы настоятельно призываем российскую сторону серьезно подойти к нашим требованиям", — заявили в японском МИД.

Вице-министр иностранных дел подчеркнул, что "доказательств того, что Мотоки Тацунори занимался противоправной деятельностью нет".