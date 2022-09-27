Космический корабль НАСА столкнулся с астероидом и, вероятно, смог изменить его орбиту, защищая Землю

НАСА организовало столкновение своего корабля с астероидом, чтобы заложить основу для спасения Земли.

По информации Космического агентства, корабль Double Asteroid Redirection Test (DART) столкнулся с астероидом Диморфосом и, вероятно, изменил траекторию его полета.

Предполагается, что в будущем подобное столкновение позволит защитить Землю от столкновения с крупными астероидами, изменив их орбиту.

Столкновение произошло в 7 млн миль от земли. После удара видеотрансляция, которую вел DART, резко прервалась.

Администратор НАСА Билл Нельсон считает, что первая часть испытания планетарной защиты прошла успешно.

Нэнси Шабо, планетолог из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса и научный сотрудник миссии DART рассказала, что результат столкновения будет оцениваться с помощью телескопа.

Ученые собираются выяснить, за какое время астероид Диморфос теперь обращается вокруг более крупного космического тела Дидимоса. Ранее это время составляло 11 часов и 55 минут.

Несмотря на то, что размеры корабля DART примерно соответствуют тележке для гольфа, а размеры астероида больше, чем монумента Вашингтона, ученые считают, что корабль мог изменить орбиту Диморфоса.