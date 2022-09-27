Численность жителей ФРГ впервые достигла отметки в 84 миллиона человек

Согласно Федеральному статистическому управлению страны, увеличение роста населения Германии — следствие большого притока мигрантов, главным образом с территории Украины.

В 2022 году иммиграция дала прирост почти в 1 млн человек. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла в семь раз. Тогда в ФРГ въехало примерно 134 тысячи мигрантов.

Женщин стало больше на 526 тысяч, а мужчин на 317 тысяч человек.

«Это отражает тот факт, что женщины и дети в основном бежали с Украины до спецоперации: на конец июня 2022 года в Германии проживало на 501 000 украинских женщин и девочек больше, чем на конец 2021 года. Число украинских мужчин и мальчиков увеличилось на 248 000 человек»,— пишет издание Die Welt.

До этого схожая ситуация наблюдалась в Германии в 1992 году, когда война в Югославии и открытие границ в восточно-европейских странах привели к масштабной волне беженцев и мигрантов.