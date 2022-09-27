Повышение плодородия почвы путем осенних работ

Садоводы осенью после сборна урожая приступают к перекапыванию почвы, это самое подходящее время для внесения в землю удобрений. Они к весне как раз успеют переработаться и войдут в силу.

Первым делом под перекопку следует внести навоз. Он богат кальцием и магнием, а фосфор и калий в этом удобрении находится в форме наиболее удобной для усваивания растениями. Азот сохранится в почве, повышая ее урожайность, надолго, а микроорганизмы помогут формированию гумуса.

Вторым по важности почвоулучшающим удобрением является торф, который также следует вносить осенью. При относительно малом количестве усваиваемых питательных элементов он делает почву более рыхлой, способствует воздухо- и влагопроницаемости земли. Особенно эффективно это удобрение для сильно песчаных или глинистых почв.

Древесный компост также следует вносить исключительно осенью, поскольку весной его перегнивание только оттянет на себя питательные вещества от растений. И не стоит забывать про минеральные удобрения.