Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет после долгой борьбы с болезнью
Российский музыкант Борис Моисеев скоропостижно скончался на шестьдесят девятом году жизни.
Вечером 27 сентября арт-директор российского певца в жанре поп Бориса Моисеева экстренно сообщила, что её подопечный умер в возрасте 68-ми лет. Известно, что после того, как Моисеев перенёс инсульт, он остался парализованным и полностью утратил способность разговаривать, сообщает журналист Отар Кушанашвили.
К текущему моменту родственники Бориса Моисеева принимают слова соболезнований от друзей и коллег, намереваясь позже огласить дату и место прощания с легендарным артистом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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