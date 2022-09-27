Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет после долгой борьбы с болезнью

Российский музыкант Борис Моисеев скоропостижно скончался на шестьдесят девятом году жизни.

Вечером 27 сентября арт-директор российского певца в жанре поп Бориса Моисеева экстренно сообщила, что её подопечный умер в возрасте 68-ми лет. Известно, что после того, как Моисеев перенёс инсульт, он остался парализованным и полностью утратил способность разговаривать, сообщает журналист Отар Кушанашвили.

К текущему моменту родственники Бориса Моисеева принимают слова соболезнований от друзей и коллег, намереваясь позже огласить дату и место прощания с легендарным артистом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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