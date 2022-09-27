Заслуженный артист России Борис Моисеев умер на 69 году жизни
Вечером вторника стало известно о гибели популярного поп-певца Бориса Моисеева, скончавшегося в возрасте 68-лет.
27 сентября российского информационное агентство "РИА Новости" и ряд других независимых СМИ опубликовали известия о смерти музыканта Бориса Моисеева. Сообщается, что исполнитель ранее перенёс инсульт и долгое время был прикован к кровати, буквально утратив дар речи.
Примечательно, что ещё 24 июля российский журналист Отар Кушанашвили сообщил, что Борис Моисеев уже готовится к своей кончине и понимает её близость.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Джей Балвин призывает фанатов отказаться от "мачо" и "Показать, что вы уязвимы"
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Сябитова осудила женщин, рассказывающих о своих изменах в сети
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске