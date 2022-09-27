Заслуженный артист России Борис Моисеев умер на 69 году жизни

Вечером вторника стало известно о гибели популярного поп-певца Бориса Моисеева, скончавшегося в возрасте 68-лет.

27 сентября российского информационное агентство "РИА Новости" и ряд других независимых СМИ опубликовали известия о смерти музыканта Бориса Моисеева. Сообщается, что исполнитель ранее перенёс инсульт и долгое время был прикован к кровати, буквально утратив дар речи.

Примечательно, что ещё 24 июля российский журналист Отар Кушанашвили сообщил, что Борис Моисеев уже готовится к своей кончине и понимает её близость.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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