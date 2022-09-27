Умер российский певец Борис Моисеев

На 69-м году жизни скончался выдающийся российский эстрадный певец Борис Моисеев.

Во вторник, 27 сентября 2022 года, в возрасте шестидесяти восьми лет скончался заслуженный артист России белорусского происхождения Борис Моисеев, который перенёс два инсульта в 2010 и 2015 году, значительно ухудшивших его качество жизни и состояние здоровья.

В 2015 году Моисеев, подаривший своим поклонникам песни «Голубая луна» и «Я бальник», прекратил активную концертную деятельность, после второго инсульта, который практически добил звезду российской эстрады.