Умер российский певец Борис Моисеев
На 69-м году жизни скончался выдающийся российский эстрадный певец Борис Моисеев.
Во вторник, 27 сентября 2022 года, в возрасте шестидесяти восьми лет скончался заслуженный артист России белорусского происхождения Борис Моисеев, который перенёс два инсульта в 2010 и 2015 году, значительно ухудшивших его качество жизни и состояние здоровья.
В 2015 году Моисеев, подаривший своим поклонникам песни «Голубая луна» и «Я бальник», прекратил активную концертную деятельность, после второго инсульта, который практически добил звезду российской эстрады.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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