Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет после третьего инсульта
Известный российский певец Борис Моисеев ушёл в мир иной после продолжительной борьбы со смертельным недугом.
Исполнитель Борис Моисеев умер. Об этом сообщил его арт-директор Сергей Горох.
Сотрудник музыканта ответил на вопрос о кончине знаменитости: "Да, это так… Сегодня в 2 часа".
Советскому и российскому певцу и хореографу было 68 лет. Он перенёс 2 инсульта в 2010 и 2015 году. Звезду сцену частично парализовало, появились большие проблемы с речью.
Моисеев появился на свет 4 марта 1954 в женской исправительной колонии белорусского города Могилева. Отца у будущей знаменитости не было.
После получения среднего образования талантливый юноша поступил в Минское хореографическое училище. В начале творческого пути Борис Михайлович трудился в Харьковском театре оперы и балета, позднее переехал в Каунас.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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