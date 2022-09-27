Россияне стали чаще летать самолётами для частного пользования
В результате проведения в Российской Федерации частичной мобилизации наблюдается ажиотаж на рынке аренды частных самолетов.
Наиболее востребованы рейсы в Армению, Турцию и Азербайджан. Граждане России готовы платить от 1,3 до 1,6 млн рублей за место на борту.
Для аренды восьмиместного самолёта требуется 5-9 млн рублей. Эта цена в несколько раз выше стандартной.
Один из владельцев компании, организующей подобные рейсы, заявил об увеличении запросов для полета по направлениям Армения, Турция, Казахстан и Дубай в 50 раз.
Опубликовано: Храмова Оксана
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