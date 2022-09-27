Berlingske: На Северном потоке в результате диверсии произошли два взрыва

На газопроводе "Северный поток" произошли несколько взрывов из-за диверсии.

Произошли ЧП на обеих ветках трубопровода "Северный поток". Там началась большая утечка газа.

По сообщениям из Швеции и Дании, в море круги газа, поднимающегося со дна на поверхность.

Скандинавская газета Berlingske пишет, что это могло случиться в результате диверсии.

"Вооруженные силы Дании опубликовали кадры с места утечки на «Северном потоке». Утечки из газопровода могут быть следствием преднамеренного действия, сообщила газета Berlingske со ссылкой на Датское энергетическое управление", - пишет URA.RU