Ученые назвали 5 вещей, которых человечество до сих пор не знает о коронавирусе

Коронавирус вызвал глобальную пандемию, унес жизни более 6,5 млн человек, заставил ученых создавать новые лекарственные препараты и вакцины. Чуть более чем за два года опубликовано более 200 000 исследований, связанных вирусом.

Но до сих пор удалось разгадать далеко не все секреты COVID. Самый актуальный вопрос – откуда взялся коронавирус.

Многие ученые считают, что вирус распространился с рынка морепродуктов в китайском Ухане. Но пока неизвестно, как произошел переход вируса к людям, и какие животные были в этом задействованы.

Есть и другая версия – утечка вируса из лаборатории в Китае. Возможно, он был создан учеными или эволюционировал в природе и изучался в лабораторных условиях.

Следующая загадка – возможность появления новых штаммов. Вирус активно размножается и мутирует, особенно в организмах людей с ослабленным иммунитетом.

Многие из таких людей не могут получать вакцину, поскольку это опасно для их организма. Но чем дольше вирус остается внутри человека, тем больше своих копий он воспроизводит.

Пока нет ответа на вопрос, возможна ли разработка вакцины, способной защищать от будущих штаммов. К тому же имеющиеся вакцины не способны предотвратить заражение, они только предотвращают тяжелые последствия.

Длительный COVID тоже вызывает множество вопросов. Ученые пока не могут понять, что провоцирует затяжное заболевание и как с этим бороться.

Разное влияние COVID на людей одного возраста – очередная загадка вируса. На данный момент неизвестно, почему болезнь легко протекает у одних людей и убивает других.