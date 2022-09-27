Сябитова осудила женщин, рассказывающих о своих изменах в сети

Всероссийская сваха Роза Сябитова нелестно отозвалась о представительницах слабого пола, выкладывающих в интернет откровения о своих изменах.

Ведущая телевидения Роза Сябитова отругала женщин, рассказывающих о своих изменах в соцсетях.

В своём блоге телесваха заметила, что в последние годы некоторые люди решили, что измены - это ничего страшного. Роза Раифовна напомнила, что много лет назад неверность наказывалась очень жестоко.

"Жене лучше было бы не помышлять об измене, потому что наказание было во много раз страшнее, чем мужу. Могли наказать "выводом", привязав нагую к телеге, и возить по селу, истязая палками".

Сябитова осуждает современных женщин, рассказывающих об изменах, тех, кто "гордится таким поведением, вываливая подробности на всеобщее обозрение".