Береговая охрана США обнаружила китайские и российские военные корабли у Аляски

Во время патрулирования в Баренцевом море корабль американской береговой охраны обнаружил китайский ракетный крейсер.

Помимо этого, патрульный катер Кимбалл обнаружил два других военно-морских корабля из Китая и еще четыре – из России. Среди последних был эсминец.

Сотрудники береговой охраны говорят, что корабли нарушили строй, рассредоточились. Американский контр-адмирал Натан Мур заявил, что США будут следить, чтобы национальные интересы в морской седее вокруг Аляски не были нарушены.

Всего месяц назад глава НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что Китай проявляет интерес к Арктике, а Россия наращивает там свою мощь. 

По его словам, сформировано новое российской Арктическое командование, открыты аэродромы, глубоководные порты и другие объекты советской эпохи. 

Тем временем Китай заявил о намерении стать «проарктическим государством» и построить крупнейший ледокол из существующих в мире.

Столтенберг говорил о том, что Россия и Китай договорились о развитии практического сотрудничества в Арктике.

По его мнению, это создает опасность для ценностей и интересов США.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













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