Береговая охрана США обнаружила китайские и российские военные корабли у Аляски
Во время патрулирования в Баренцевом море корабль американской береговой охраны обнаружил китайский ракетный крейсер.
Помимо этого, патрульный катер Кимбалл обнаружил два других военно-морских корабля из Китая и еще четыре – из России. Среди последних был эсминец.
Сотрудники береговой охраны говорят, что корабли нарушили строй, рассредоточились. Американский контр-адмирал Натан Мур заявил, что США будут следить, чтобы национальные интересы в морской седее вокруг Аляски не были нарушены.
Всего месяц назад глава НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что Китай проявляет интерес к Арктике, а Россия наращивает там свою мощь.
По его словам, сформировано новое российской Арктическое командование, открыты аэродромы, глубоководные порты и другие объекты советской эпохи.
Тем временем Китай заявил о намерении стать «проарктическим государством» и построить крупнейший ледокол из существующих в мире.
Столтенберг говорил о том, что Россия и Китай договорились о развитии практического сотрудничества в Арктике.
По его мнению, это создает опасность для ценностей и интересов США.
Опубликовано: Светлана Репина
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