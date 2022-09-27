Референдумы по вопросу вхождения в состав России объявили состоявшимися и легитимными
Сенатор Сергей Цеков заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях можно считать состоявшимися и легитимными.
27 сентября сенатор Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков в пресс-релизе объявил о том, что референдумы по вопросу вхождения в состав РФ можно считать состоявшимися и легитимными.
Согласно опубликованным ЦИК ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей данных обработанных бюллетеней, большая часть жителей республик Донбасса и освобождённых от гнёта киевского режима территорий проголосовали за присоединение к России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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