Сенатор Сергей Цеков заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях можно считать состоявшимися и легитимными.

27 сентября сенатор Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков в пресс-релизе объявил о том, что референдумы по вопросу вхождения в состав РФ можно считать состоявшимися и легитимными.

Согласно опубликованным ЦИК ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей данных обработанных бюллетеней, большая часть жителей республик Донбасса и освобождённых от гнёта киевского режима территорий проголосовали за присоединение к России.