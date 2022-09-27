Дочь Моники Белуччи Дева Кассель назвала русских женщин самыми красивыми в мире
Дева Кассель - старшая дочь актёров Моники Белуччи и Венсана Касселя, утверждает, что русские женщины всегда выгодно отличались своей внешностью среди представительниц других национальностей.
Дева Кассель, старшая наследница известных на весь мир актёров Моники Белуччи и Венсана Касселя, считает, что русские женщины - самые красивые в мире.
В одном из последних своих интервью девушка отметила, что восхищается моделью Ириной Шейк. Знаменитость - идеал красоты для Девы.
Лучшая подруга дочери Беллучи тоже родилась в России.
Дева уже успела побывать в столице России. Она поражена тем, что русские женщины выглядят очень ухоженными и привлекают внимание сильного пола с лёгкостью.
Кассель уверена, что жительницы РФ выгодно выделяются среди представительниц слабого пола других национальностей - в первую очередь, благодаря своей внешности.
Это вызывает восхищение дочери именитых актеров Европы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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