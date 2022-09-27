В районе утечек газа на «Северном потоке» произошли мощные взрывы
Сейсмоцентр Швеции сообщил о мощных подводных взрывах в районе утечек газа на «Северном потоке».
В своем аккаунте в Twtter журналист шведского телеканала SVT Карл Фридрих Клеберг со ссылкой на сейсмологическую службу страны сообщил, что на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошло два мощных взрыва.
"Нет никаких сомнений, что это было два мощных взрыва", - рассказал представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд.
Radio Sweden сообщает, что магнитуда одного взрыва составила 2,3 балла по шкале Рихтера.
Опубликовано: Максим Алексеев
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