Роджер Уотерс опубликовал письмо к Президенту России Владимиру Путину

Уотерс в открытом письме спросил Путина, желает ли тот завершения конфликта на Украине.

В письме, выложенном на личной странице в соцсети, лидер Pink Floyd задал Путину вопрос о ситуации на Украине, в частности о позиции российского президента по завершению военного конфликта.

Роджер Уотерс предположил, что если бы Владимир Путин озвучил, что не преследует никаких целей, кроме обеспечения безопасности жителей Крыма, Донецка и Луганска, "это бы... помогло".

"Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же", - написал Уотерс.

И подчеркнул что Россия имеет право на собственный путь развития, независимо от мнения Запада.