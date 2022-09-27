Роджер Уотерс опубликовал письмо к Президенту России Владимиру Путину
Уотерс в открытом письме спросил Путина, желает ли тот завершения конфликта на Украине.
В письме, выложенном на личной странице в соцсети, лидер Pink Floyd задал Путину вопрос о ситуации на Украине, в частности о позиции российского президента по завершению военного конфликта.
Роджер Уотерс предположил, что если бы Владимир Путин озвучил, что не преследует никаких целей, кроме обеспечения безопасности жителей Крыма, Донецка и Луганска, "это бы... помогло".
"Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же", - написал Уотерс.
И подчеркнул что Россия имеет право на собственный путь развития, независимо от мнения Запада.
Опубликовано: Храмова Оксана
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