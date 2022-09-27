Бойцов «Азов» приняли в Конгрессе США на Капитолийском холме
Украинская активистка Дарья Каленюк заявила, что бойцов полка «Азов» приняли в Конгрессе США на Капитолийском холме.
Во вторник, 27 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на публикацию украинской активистки Дарьи Каленюк, заявило о том, что бойцы полка Азов, запрещённого и признанного экстремистской организацией в РФ, были приняты американским Конгрессом.
Отмечается, что Каленюк встретила «освобожденных бойцов “Азова” прямо в главном зале на Капитолийском холме», однако активистка не сообщила информации о цели нахождения украинских боевиков в Вашингтоне.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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