Бойцов «Азов» приняли в Конгрессе США на Капитолийском холме

Украинская активистка Дарья Каленюк заявила, что бойцов полка «Азов» приняли в Конгрессе США на Капитолийском холме.

Во вторник, 27 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на публикацию украинской активистки Дарьи Каленюк, заявило о том, что бойцы полка Азов, запрещённого и признанного экстремистской организацией в РФ, были приняты американским Конгрессом.

Отмечается, что Каленюк встретила «освобожденных бойцов “Азова” прямо в главном зале на Капитолийском холме», однако активистка не сообщила информации о цели нахождения украинских боевиков в Вашингтоне.