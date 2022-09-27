Нынешнее лето стало уникальным за всё время метеонаблюдений
Лето 2022 года оказалось самым светлым за всю историю наблюдений в европейской части Российской федерации.
С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "В среднем каждый день солнце светило 11 часов, - сказал он. - Это очень много".
В общей сложности это составило 1012 часов солнечного сияния.
Причиной стали антициклоны, которые этим летом преобладали в управлении погодой. Благодаря им нисходящие потоки воздуха препятствовали развитию облаков.
Кроме того, прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений в Европе. Температура воздуха была в среднем выше на 0,4 градуса показателей прошлого года.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Оливия Уайлд о том, ушел или был уволен Шайа Лабаф: "Это вопрос семантики"
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Известная легкоатлетка Клишина призналась, что у нее двое сыновей
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске