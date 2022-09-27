Нынешнее лето стало уникальным за всё время метеонаблюдений

Лето 2022 года оказалось самым светлым за всю историю наблюдений в европейской части Российской федерации.

С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "В среднем каждый день солнце светило 11 часов, - сказал он. - Это очень много".

В общей сложности это составило 1012 часов солнечного сияния.

Причиной стали антициклоны, которые этим летом преобладали в управлении погодой. Благодаря им нисходящие потоки воздуха препятствовали развитию облаков.

Кроме того, прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений в Европе. Температура воздуха была в среднем выше на 0,4 градуса показателей прошлого года.