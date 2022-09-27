Самолет компании «Победа» совершил посадку с поврежденным стеклом

Экипаж самолета авиарейса Сургут-Москва столкнулся с неожиданной ситуацией — на лобовом стекле воздушного судна появилась трещина.

Пилоты доложили о нарушении целостности лобового стекла в нижней части. Борт продолжил следование в пункт назначения. И удачно совершил посадку в аэропорту Внуково.

Номер рейса PBD260 Сургут — Москва, осуществляет перевозки ООО «Авиакомпания «Победа».

Несмотря на вопросы журналистов представители авиакомпании пока никак не прокомментировали инцидент.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 













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