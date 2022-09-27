Хреновина из томатов с чесноком без варки, зато с хреном
Использование в кулинарии корня такого растения как хрен добавляет блюдам пикантности и остроты. Вот и хреновина из томатов отличается необычным вкусом, который многим придется да спадобы.
Для приготовления хреновухи следует килограмм томатов Промыть, очистить от плодоножек и разрезать на 4 части. Затем точно также следует поступить с 1-2 штуками острого стручкового перца.
Следующим шагом 100 грамм корня хрена сперва очищают, после промывают и режут на кусочки. Затем 2 головки чеснока следует разделить на зубчики и почистить.
все овощи нужно измельчить ножом или посредством кухонной техники. По вкусу добавляется соль и сахар, затем полученная масса тщательно перемешивается, до полного их растворения.
Полученная хреновина раскладывается в заранее простерилизованные банки, закрывается крышками из капрона и отправляется в прохладное место на хранение.
Опубликовано: Staalker
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