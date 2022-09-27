«Прости и Прощай»: Пугачева обратилась к Моисееву в последний раз
Ради того, чтобы сказать добрые слова в память о старом друге, Примадонна прервала свое молчание в соцсетях.
О кончине Бориса Моисеева стало известно сегодня. Артист был очень дружен с Аллой Пугачевой, напоминает Вумен.ру.
Еще в начале 1990-х он начал удивлять слушателей своим творчеством на грани эпатажа. Кому-то оно нравилось, кто-то его не воспринимал, но равнодушных к творчеству певца точно не было.
Борис Моисеев был известен как человек добрый и беззлобный, который умеет дружить. Примадонна ценила эти качества своего коллеги и не могла не отреагировать на смерть старого друга.
Алла Борисовна оставила ему трогательное сообщение в соцсетях: «Любимый мой Бориска! Преданный друзьям, и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и Прощай».
Издание напомнило, что Алла Пугачева не выходила на связь после своего обращения в Минюст РФ. После того, как ее супруга включили в реест иноагентов, певица попросила ведомство занести туда же и ее, но просьбу Примадонны не удовлетворили.
После этого в сети она не появлялась, и молчание прервала ради того, чтобы почтить память Бориса Моисеева.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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