Причиной смерти «брошенного всеми» Бориса Моисеева стал третий инсульт

Звезда российской эстрады Борис Моисеев в одиночестве скончался в собственной квартире после перенесённого третьего инсульта.

27 сентября новостное издание «Комсомольская правда» заявила, что причиной смерти шестидесятивосьмилетнего «брошенного всеми» российского певца Бориса Моисеева стал третий инсульт.

Обозреватели КП отмечают, что Моисеев скончался в одиночестве в своей квартире, а его тело, вероятнее всего, обнаружила домработница в 14.00, после чего информацию о кончине звезды эстрады молчали на протяжении трёх часов.