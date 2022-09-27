Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные запасы арсенала
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны НАТО как можно скорее пополнять истощённые поставками Украине запасы арсенала.
27 сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на внеочередном заседании с национальными директорами стран альянса по вооружениям заявил о необходимости экстренного пополнения арсенала вооружением из-за значительного его сокращения на фоне непрекращающихся поставок оружия на Украину.
Столтенберг также в очередной раз отметил о необходимости продолжения оказания военной помощи Североатлантическим альянсом киевскому режиму, что по мнению многих экспертов лишь затягивает украинский конфликт и в конечном счёте может привести к его эскалации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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