Перчатки Дарта Вейдера и палочка Гарри Поттера уйдут с молотка
В первых числах ноября в лондоне пойдет аукцион, на котором выставят вещи и аксессуары героев из известных фильмов.
Всего будет представлено более 1500 лотов, а общая стартовая цена составит порядка 12,6 млн долларов. Часть средств передадут на благотворительность.
На аукционе будут продаваться вещи героев и злодеев из мира кино и сериалов.
Участники смогут купить кольцо Доктора Стрэнджа, шлем Джеймса Бонда, перчатки Дарта Вейдера из «Звездных войн».
А кроме того, волшебную палочку Гарри Поттера, костюм Супермена или хоккейную маску маньяка из фильма «Пятница, 13-е». Участвовать в предстоящих торгах можно онлайн или по телефону.
Опубликовано: Храмова Оксана
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