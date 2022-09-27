Перчатки Дарта Вейдера и палочка Гарри Поттера уйдут с молотка

В первых числах ноября в лондоне пойдет аукцион, на котором выставят вещи и аксессуары героев из известных фильмов.

Всего будет представлено более 1500 лотов, а общая стартовая цена составит порядка 12,6 млн долларов. Часть средств передадут на благотворительность.

На аукционе будут продаваться вещи героев и злодеев из мира кино и сериалов.

Участники смогут купить кольцо Доктора Стрэнджа, шлем Джеймса Бонда, перчатки Дарта Вейдера из «Звездных войн».

А кроме того, волшебную палочку Гарри Поттера, костюм Супермена или хоккейную маску маньяка из фильма «Пятница, 13-е». Участвовать в предстоящих торгах можно онлайн или по телефону.