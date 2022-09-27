Психолог подсказал женщинам, на какие качества мужчин нужно обратить внимание

Специалист советует не строить воздушные замки и поступаться своими принципами, а даже при сильных чувствах включать разум.

Как построить гармоничный и счастливый брак? Как минимум, встретить "своего" партнера. И руководствоваться при этом не только чувствами, но и логикой.

Психолог Александр Романов считает, что, вступая в серьезные отношения, женщина себя должна обезопасить.

Не очаровываться

Специалист отметил, что это первая ошибка, которую допускают 90 процентов представителей слабого пола. Они влюбляются в созданный ими же образ, додумывают его и выдают желаемое за действительное.

Но поход в ресторан, букет цветов в подарок - это даже не шаг к семейной жизни. В которой избранник тоже может оказаться далеко не ангелом, а, наоборот, - тираном и деспотом, и за доверчивость тогда придется расплачивать годами.

Оценить совместимость

Безусловно, без искры отношения не завязываются. Но это еще не гарантия счастливого будущего, а просто сиюминутная привлекательность, обусловленная инстинктом.

Простой любви маловато для достижения прочного союза. Нельзя довериться случаю - нужен просчет на годы вперед. И для этого необходим анализ совместимости.

То есть, общие увлечения, интересы, взгляды, планы на будущее, принципы и так далее.

Границы

Мужчины часто не видят рамок и зону комфорта потенциальной возлюбленной. Они обычно руководствуются только собой. Я так хочу, значит, так и надо. Так мужчин создала эволюция, и им так проще было выживать. Потому об этом нужно позаботиться женской стороне.

Девушка должна показать свои границы, и не нарушать их, причем даже на первых свиданиях.

В общем, не стоит искать виновных и разгребать проблемы - лучше их предотвратить и быть разумным человеком.