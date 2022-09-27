В Грузию за неделю въехало 78 тысяч граждан России

МВД Грузии сообщает, что в период с 17 по 26 сентября на территорию страны въехало 78 тысяч россиян.

Статистика, опубликованная министерством внутренних дел Грузии, свидетельствует, что в период с 17 по 26 сентября на территорию республики въехало 78 тысяч граждан России.

Грузинские медиа сообщаю, что со страны России в направлении границы образовалась пробка длинной в 20 километров.

МВД Грузии пояснило, что информация обнародована в связи с высоким общественным интересом.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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