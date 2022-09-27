Отопительный сезон в Беларуси на подходе: первыми согреются гродненцы и брестчане
Тепло в некоторых квартирах белорусов появилось уже сегодня. 27 сентября начинают включать отопление в Гродно.
О включении отопительных систем в жилом фонде сообщили сегодня из "Гродноэнерго"
В Бресте тепло тоже не заставит себя ждать: батареи в квартирах у горожан потеплеют уже с завтрашнего дня.
Следующими в графике подключения отопления стоят общественные и административные помещения.
Если средняя температура воздуха за сутки будет превышать значение +10 градусов Цельсия, то обогреваться квартиры будут в режиме протапливания.
В Минске отопление появилось в детских садиках, больницах и других социальных учреждениях. Когда придет тепло в минские квартиры, пока неизвестно.
Решение Мингорисполкома о подключении к теплу жилфонда пока не принималось.
Опубликовано: Храмова Оксана
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