Отопительный сезон в Беларуси на подходе: первыми согреются гродненцы и брестчане

Тепло в некоторых квартирах белорусов появилось уже сегодня. 27 сентября начинают включать отопление в Гродно.

О включении отопительных систем в жилом фонде сообщили сегодня из "Гродноэнерго"

В Бресте тепло тоже не заставит себя ждать: батареи в квартирах у горожан потеплеют уже с завтрашнего дня.

Следующими в графике подключения отопления стоят общественные и административные помещения.

Если средняя температура воздуха за сутки будет превышать значение +10 градусов Цельсия, то обогреваться квартиры будут в режиме протапливания.

В Минске отопление появилось в детских садиках, больницах и других социальных учреждениях. Когда придет тепло в минские квартиры, пока неизвестно.

Решение Мингорисполкома о подключении к теплу жилфонда пока не принималось.