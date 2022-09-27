Блинкен: США не запретят Украине применять западное оружие там, где шли референдумы
Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил применение оружия украинскими военными на территориях, где шли референдумы.
Во вторник, 27 сентября, государственный Секретарь США Энтони Блинкен рассказал об отношении Белого дома к возможности применения ВСУ западного оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов.
Блинкен утверждает, что «Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, включая возвращение территории, которая тем или иным образом была незаконно занята Россией», в то время как российский сенатор Сергей Цеков заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях можно считать состоявшимися и легитимными.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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